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Кордоба после игры с «Уралом» получил красную за оскорбительный жест в адрес судьи

Кордоба после игры с «Уралом» получил красную за оскорбительный жест в адрес судьи
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи, сообщает телеграм-канал «Алё, рэф!»

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» — ЦСКА (2:1) Александр Соболев показал похожий жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Нападающий за эту выходку получил четыре матча дисквалификации.

«Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч. В составе «Краснодара» сегодня отличился Джон Кордоба. В составе «Урала» забитые мячи на счету Эммерсона, Андрея Егорычева и Алексея Каштанова.

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