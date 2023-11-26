Кордоба пытался прорваться в судейскую после матча «Краснодара» с «Уралом» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в подтрибунном помещении пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», но сотрудники «Краснодара» не дали ему это сделать. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Колумбийский форвард пытался прорваться в судейскую, чтобы понять, за что его удалили после конца матча с «Уралом». Футболист на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?» Сотрудники екатеринбургского клуба с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему попасть в комнату судей, после чего диалог продолжался в коридоре. После уговоров представителей обеих команд Кордоба успокоился и прошёл в раздевалку.

Напомним, ранее появилась информация, что Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи после матча с «Уралом». В матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» — ЦСКА (2:1) Александр Соболев показал похожий жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.