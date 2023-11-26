Фанаты «Эвертона» поднимут карточки со словом «коррупционер» на матче с «МЮ»

Болельщики английского «Эвертона» поднимут карточки со словом «коррупционер» на матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который начнётся сегодня, 26 ноября, в 19:30 по московскому времени.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Болельщикам «Эвертона» на «Гудисон Парк» дают карточки с надписью «коррумпированный» и с инструкцией её применения. Весь стадион поднимет карточки во время гимна АПЛ и на 10-й минуте матча.

Напомним, АПЛ 17 ноября сняла с английского клуба 10 очков из-за нарушение правил финансового фэйр-плей. После этого «ириски» опустились на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и имеют в своём активе четыре очка.

Кроме того, фанаты пролетели на самолёте над стадионом, где играли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (1:1), с надписью «Премьер-лига – коррупционер». Также фанаты «Эвертона» устроили акцию протеста у штаб-квартиры АПЛ в Лондоне.