«Кадис» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Куадра Фернандес. Игра начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 12 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Кадис» располагается на 16-й строчке с десятью очками. «Реал» Мадрид после 13 проведённых игр находится на втором месте с 32 очками. В минувшем сезоне команды встречались дважды. «Сливочные» в обеих играх оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 2:1 и 2:0.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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