Корнеев: Файзуллаеву не стоит спешить с отъездом в Европу. Надо закрепиться в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев заявил, что полузащитнику красно-синих Аббосбеку Файзуллаеву не стоит спешить с отъездом в Европу, так как надо закрепиться в команде.

«Файзуллаев обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать важным игроком в проекте ЦСКА, но многое будет зависеть от игрока. Пока, кроме комплиментов, он ничего не заслуживает. Возможный уход из клуба в скорое время? С отъездом куда-либо спешить не имеет никакого смысла, так как для этого нужно закрепиться в ЦСКА», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 15 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами и семью результативными передачами.