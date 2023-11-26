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Казанский «Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 16-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 16-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. Отметим, что 21-летний футболист отличился во втором матче кряду.

После этой победы в активе «Рубина» стало 25 очков. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 19 очками располагается на 10-м месте.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Безруков – 37'    
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