«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс (Лестер). Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Янг, Харрисон, Гарнер, Гейе, Макнил, Дукуре, Калверт-Льюин.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Дало, Майну, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Рашфорд, Марсьяль.

После 12 туров АПЛ «Эвертон» набрал 14 очков, однако недавно клуб был лишён десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому на текущий момент в активе «ирисок» четыре балла, и они занимают 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 21 очко и расположился на восьмой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Эвертон» со счётом 2:1. Во втором круге подопечные тен Хага также одержали победу, но со счётом 2:0. В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3:1.