Хавбек «Краснодара» Кривцов рассказал, давит ли на команду упущенное лидерство в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3), а также рассказал, давит ли на команду упущенное лидерство в РПЛ.

«Сами виноваты в своих ошибках. Много ненужных потерь – из-за этого и проиграли. У «Краснодара» всего одна победа за последние пять матчей. Можно назвать это спадом? Нет никакого спада, просто так получилось.

Сафонов и Тормена получили травмы, что с ними? Это повлияло на итоги матча? Это останется в раздевалке. Не могу сказать, что их травмы повлияли. Каждый, кто выходит, должен делать свою работу. У нас нет слабых запасных, все футболисты сильные и готовы играть.

«Урал» не выигрывал с августа, это сильнее их мотивировало? Конечно, когда команда идет внизу таблицы и выигрывает у фаворита чемпионата, это даёт мотивацию и положительные эмоции. Наверное, «Урал» сейчас будет набирать ход.

«Краснодар» впервые за долгое время упустил лидерство. Психологически это давит? Нет, не давит. На втором — и на втором. Когда на первом месте были, тоже ничего не давило, всё нормально», — приводит слова Кривцова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч. Лидирует «Зенит» — у сине-бело-голубых 33 очка за 16 встреч.