Карпин объяснил, почему Комличенко и Медведев попали в старт «Ростова» на матч с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил выбор стартового состава на сегодняшний матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Всё ли в порядке со здоровьем у Сергея Песьякова? Он уступил место в воротах Никите Медведеву. Да, со здоровьем у него всё в порядке. Дал ему передышку? Да.

Как аргументирую то, что в центре нападения вышел Николай Комличенко, а не Егор Голенков? Комличенко неплохо выглядел в паузе на матчи сборных и на этой неделе. Голенков играл со «Спартаком» и был заменён в перерыве. На эту игру выбрали Комличенко, к тому же мы в голове держим игру Кубка России с ЦСКА.

Насколько готов Миронов провести все 90 минут на поле? Если он выходит в стартовом составе, то это значит, что готов. Посмотрим, как он будет выглядеть.

Каково состояние Мохеби, который остался в запасе после отъезда в сборную Ирана? Он не успел достаточно потренироваться с командой, поэтому оказался не в стартовом составе. Он только в пятницу присоединился к команде, долго добирался. К тому же у него было повреждение, из‑за которого он был заменён в матче сборной Ирана. Было столкновение головами, самочувствие у него было не очень.

Каково состояние Чернова, которого нет в заявке? Будем надеяться, что скоро будет в составе. Есть надежда, что сыграет с ЦСКА, но уверенности в этом нет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.