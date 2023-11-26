«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» и обошла лондонцев в турнирной таблице АПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 22-й минуте. Отличился аргентинский полузащитник лондонцев Джовани Ло Чельсо. «Астон Вилла» смогла отыграться в самом конце первого тайма. На 45+7-й минуте гол забил защитник Пау Торрес. Победу гостевой команде принёс гол форварда сборной Англии Олли Уоткинса, забитый на 61-й минуте.

После этой победы в активе бирмингемцев стало 28 очков. Подопечные Унаи Эмери обошли в турнирной таблице «Тоттенхэм» (26) и поднялись на четвёртое место.