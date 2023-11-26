«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» и обошла лондонцев в турнирной таблице АПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 22-й минуте. Отличился аргентинский полузащитник лондонцев Джовани Ло Чельсо. «Астон Вилла» смогла отыграться в самом конце первого тайма. На 45+7-й минуте гол забил защитник Пау Торрес. Победу гостевой команде принёс гол форварда сборной Англии Олли Уоткинса, забитый на 61-й минуте.
После этой победы в активе бирмингемцев стало 28 очков. Подопечные Унаи Эмери обошли в турнирной таблице «Тоттенхэм» (26) и поднялись на четвёртое место.
- 26 ноября 2023
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:07
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:44
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:23
-
18:19
-
18:17
-
18:16
-
18:11
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:50
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:21
-
17:18
-
17:09
-
17:09
-
17:08
-
17:02