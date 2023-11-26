«Гавр» с Кузяевым сыграл вничью 0:0 с «Нантом»

В матче 13-го тура французской Лиги 1 встречались «Нант» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелом Ногейрой (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0 «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 57-й минуте Игнатиус Ганаго вывел хозяев вперёд, однако мяч отменили.
На 67-й минуте игрок «Гавра» Андре Айю получил прямую красную карточку.
Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился в стартовом составе и отыграл полную игру.
На данный момент после 13 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Нант» располагается на десятой строчке с 15 очками. «Гавр» находится на восьмой позиции с 16 очками.
- 26 ноября 2023
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