Таранов: удалением Кордоба подставил «Краснодар». За такое следует штрафовать

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал удаление нападающего «быков» Джона Кордобы после матча 16-го тура с «Уралом» (1:3) за оскорбительный жест в адрес судьи.

«Удалением Кордоба подставил свою команду. Когда футболист удаляется из-за того, что не сдержал свои эмоции, он подводит команду. Тем более когда это такой футболист, как Кордоба, — игрок стартового состава. В профессиональном футболе это недопустимо. Конечно, эмоции. Мы все люди, все мы ошибаемся. Но на таком уровне нельзя себе такое позволять. Нужно держать себя в руках.

Кордоба пытался ворваться в судейскую? Я сторонник того, что после драки кулаками не машут. Что ты докажешь? Только ещё пару матчей дисквалификации получишь. Должно вмешаться руководство и осадить его, раз он сам не понимает. Нужно было обратить внимание на то, что Кордоба чересчур эмоционален, и проконтролировать его уход со стадиона. Но в первую очередь он сам должен понимать, что он делает. Считаю, что за такое, конечно, следует штрафовать. Профессиональный игрок не имеет права допускать такое поведение», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Джон Кордоба после матча с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. В матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» — ЦСКА (2:1) Александр Соболев показал похожий жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Нападающий за эту выходку получил четыре матча дисквалификации. Также Кордоба в подтрибунном помещении пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура РПЛ, но ему не дали это сделать.