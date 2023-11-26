Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три гола Сон Хын Мина были не засчитаны из-за офсайда в матче «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Три гола Сон Хын Мина были не засчитаны из-за офсайда в матче «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
Комментарии

Корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил три мяча в матче 13-го тура АПЛ с «Астон Виллой», однако они все были отменены из-за положения «вне игры». Также в игре был отменён один забитый мяч форварда гостей Олли Уоткинса.

Напомним, сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе бирмингемского клуба стало 28 очков. Подопечные Унаи Эмери обошли в турнирной таблице лондонский «Тоттенхэм» (26) и поднялись на четвёртое место.

Материалы по теме
«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» и обошла лондонцев в турнирной таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android