Три гола Сон Хын Мина были не засчитаны из-за офсайда в матче «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил три мяча в матче 13-го тура АПЛ с «Астон Виллой», однако они все были отменены из-за положения «вне игры». Также в игре был отменён один забитый мяч форварда гостей Олли Уоткинса.

Напомним, сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе бирмингемского клуба стало 28 очков. Подопечные Унаи Эмери обошли в турнирной таблице лондонский «Тоттенхэм» (26) и поднялись на четвёртое место.