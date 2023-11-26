Новичок «Гавра» 33-летний Айю удалился спустя две минуты после выхода на замену

Новичок французского «Гавра» 33-летний Андре Айю удалился спустя две минуты после выхода на замену.

В матче 13-го тура французской Лиги 1 встречались «Нант» и «Гавр» (0:0). Айю появился на поле на 65-й минуте, поменяв Лоика Него. Однако уже на 67-й минуте игрок сборной Ганы пошёл в жёсткий подкат против Эрая Джёмерта. За это Айю получил прямую красную карточку и покинул поле.

Айю нынешним летом покинул английский «Ноттингем Форрест» свободным агентом и 11 ноября подписал контракт с новичком французской Лиги 1. Для Андре игра с «Нантом» была дебютной.

На данный момент после 13 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Нант» располагается на десятой строчке с 15 очками. «Гавр» находится на восьмой позиции с 16 очками.