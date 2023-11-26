Представитель Дзагоева: Алан хочет быть тренером. Ему нравятся Слуцкий, Клопп, Гвардиола

Дарья Арсланова, представитель бывшего футболиста ЦСКА и греческой «Ламии» Алана Дзагоева, рассказала, что Алан хочет стать тренером после завершения карьеры футболиста.

«После отпуска Алан планирует начать учёбу в Академии РФС у Сергея Овчинникова и получить лицензию тренера. Настроен серьёзно, и для него это хорошая возможность переключиться на другую деятельность в футболе. Но это две разные профессии – конечно, он понимает, что будет тяжело.

Он хотел бы, что его команда играла в атакующий, агрессивный и очень интенсивный футбол. Говорит, что важно всегда учитывать индивидуальные особенности футболиста –на протяжении его карьеры так было не всегда. Индивидуальный подход, общение с игроками – это то, чему он научился у Слуцкого и Гончаренко.

Из российских тренеров ему больше всего нравится подход тех же Слуцкого и Гончаренко, и ещё Осинькина. Из иностранных – Гвардиолы и Клоппа. Алану нравится, что команды Гвардиолы играют в доминантный футбол 80–90% матчей. Да, уровень игроков имеет значение, но с ними тоже нужно уметь работать. И, конечно, ему импонировал мегаинтенсивный футбол «Ливерпуля» при Клоппе», — сказала Арсланова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 21 ноября Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года. Полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.