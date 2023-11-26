Игрок «МЮ» Гарначо забил ударом через себя, похожий гол был у Руни в 2011-м

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «красных дьяволов».

В самом начале встречи, на третьей минуте, Алехандро Гарначо с передачи Диогу Дало красивейшим ударом через себя открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Гол аргентинца очень сильно похож на мяч легенды «красных дьяволов» Уэйна Руни в ворота «Манчестер Сити» в феврале 2011 года на стадионе «Олд Траффорд». Стоит также отметить, что гол Руни был признан лучшим за 20 лет в истории английской Премьер-лиги.

Гол Гарначо Мяч Уэйна Руни

Гол Гарначо Гол Руни

После 12 туров АПЛ «Эвертон» набрал 14 очков, однако недавно клуб был лишён десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому на текущий момент в активе «ирисок» четыре балла, и они занимают 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 21 очко и расположился на восьмой строчке.