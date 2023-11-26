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Игрок «МЮ» Гарначо забил ударом через себя, похожий гол был у Руни в 2011-м

Игрок «МЮ» Гарначо забил ударом через себя, похожий гол был у Руни в 2011-м
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Сегодня, 26 ноября, проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «красных дьяволов».

В самом начале встречи, на третьей минуте, Алехандро Гарначо с передачи Диогу Дало красивейшим ударом через себя открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Гол аргентинца очень сильно похож на мяч легенды «красных дьяволов» Уэйна Руни в ворота «Манчестер Сити» в феврале 2011 года на стадионе «Олд Траффорд». Стоит также отметить, что гол Руни был признан лучшим за 20 лет в истории английской Премьер-лиги.

Гол Гарначо
Гол Гарначо
Мяч Уэйна Руни
Мяч Уэйна Руни
Гол Гарначо
Гол Гарначо
Гол Руни
Гол Руни

После 12 туров АПЛ «Эвертон» набрал 14 очков, однако недавно клуб был лишён десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому на текущий момент в активе «ирисок» четыре балла, и они занимают 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 21 очко и расположился на восьмой строчке.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 3'     0:2 Рашфорд – 56'    
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