«Кадис» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Куадра Фернандес. Игра начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы

«Кадис»: Ледесма, Хименес, Эрнандес, Пирес, Сальдуа, Чуст, Алькарас, Наварро, Фернандес, Рамос, Марти.

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Фернандес, Модрич, Вальверде, Кроос, Беллингем, Диас, Хоселу.

После 12 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Кадис» располагается на 16-й строчке с десятью очками. «Реал» Мадрид после 13 проведённых игр находится на втором месте с 32 очками. В минувшем сезоне команды встречались дважды. «Сливочные» в обеих играх оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 2:1 и 2:0.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.