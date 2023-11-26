Президент «Велеса»: Кутепов хочет в РПЛ в 2026-м? Пока неплохо бы вернуться в Первую лигу

Президент футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков отреагировал на слова защитника команды Ильи Кутепова о возвращении в Российскую Премьер-Лигу.

«Слова Кутепова про выход в РПЛ с «Велесом» в 2026-м? Было бы неплохо сначала вернуться в Первую лигу. Конечно, спасибо Илье за помощь, которую он оказывает не только на поле, но и за его пределами. Спасибо ему за оптимизм и доверие. Надеюсь, весной он продолжит играть так же, как и заканчивал этот год», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Кутепов присоединился к «Велесу» в статусе свободного агента в конце августа этого года. Ранее защитник выступал за столичные «Спартак» и «Торпедо». Футболист также играл за сборную России на домашнем чемпионате мира — 2018.

«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. Московский клуб частный, финансируется за счёт средств учредителей.