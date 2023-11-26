«Локомотив» оспорит в ЭСК РФС три момента матча с «Крыльями Советов» в РПЛ

«Локомотив» направит письмо в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС по трём эпизодам матча с «Крыльями Советов», которые, по мнению клуба, непосредственно повлияли на результат встречи. Об этом сообщает «Матч ТВ». Напомним, вчерашний матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между командами закончился вничью со счётом 3:3. При этом самарцы отыгрались со счёта 1:3, также забив с пенальти на последних минутах встречи.

По информации источника, в московском клубе вопрос вызывает момент с первым голом «Крыльев Советов» на 32‑й минуте матча, когда, по мнению «Локомотива», был совершён фол на Артеме Карпукасе.

Также железнодорожники недовольны решением арбитра Василия Казарцева на 57‑й минуте показать жёлтую карточку игроку «Крыльев» Бенхамину Гарре за фол на Баринове, хотя нарушение могло привести к удалению полузащитника. Кроме того, в «Локомотиве» поставят вопрос о назначении пенальти на седьмой компенсированной минуте, учитывая, что судья добавил лишь шесть.

Напомним, вчера после матча полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал судей встречи «позором футбола», а тренер железнодорожников Михаил Галактионов высказался нецензурно в послематчевом интервью, назвав судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»).