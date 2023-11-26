«Кадис» — «Реал» Мадрид: Родриго открыл счёт

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра идёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступает Гильермо Куадра Фернандес. Игра началась в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Родриго протащил мяч по левому флангу, эффектно по диагонали от лицевой сместился к линии штрафной площади, откуда положил мяч в дальнюю девятку.

После 12 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Кадис» располагается на 16-й строчке с десятью очками. «Реал» Мадрид после 13 проведённых игр находится на втором месте с 32 очками. В минувшем сезоне команды встречались дважды. «Сливочные» в обеих играх оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 2:1 и 2:0.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.