«Кадис» — «Реал» Мадрид: Родриго открыл счёт

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра идёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступает Гильермо Куадра Фернандес. Игра началась в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте Родриго протащил мяч по левому флангу, эффектно по диагонали от лицевой сместился к линии штрафной площади, откуда положил мяч в дальнюю девятку.
После 12 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Кадис» располагается на 16-й строчке с десятью очками. «Реал» Мадрид после 13 проведённых игр находится на втором месте с 32 очками. В минувшем сезоне команды встречались дважды. «Сливочные» в обеих играх оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 2:1 и 2:0.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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