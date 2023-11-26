Президент «Велеса»: Кутепов может ещё пять-шесть лет играть так же, как и Березуцкие

Президент футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков высказался о защитнике команды Илье Кутепове.

«Поначалу казалось, что Илье нужно время на адаптацию, но потом он показал, что уровень отличает его от других игроков. Я скептично отношусь к подписанию игроков, которые спускаются вниз, потому что важна мотивация и работа в коллективе, но сейчас нам бы не помешал ещё один футболист с таким уровнем, как у Кутепова.

Если говорить о его интересе ко Второй лиге, то, кажется, что ему стало интересно это в процессе. Ему сейчас 30 лет — Первую лигу он, конечно, потянет. С таким отношением Илья может играть ещё пять — шесть лет так же, как и Березуцкие с Игнашевичем. Он хотел игровую практику и понимал, что будет обязан играть, потом его люди не видели два года: знали только фамилию, но не помнили, что он из себя представляет, поэтому важно было играть», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Кутепов присоединился к «Велесу» в статусе свободного агента в конце августа этого года. Ранее защитник выступал за столичные «Спартак» и «Торпедо». Футболист также играл за сборную России на домашнем чемпионате мира — 2018.