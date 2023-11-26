«Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровск» и не смогли возглавить таблицу Первой лиги

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

Игра прошла без забитых мячей. За 90 минут команды смогли нанесли по три удара в створ ворот друг друга.

После этой игры в активе «Химок» стало 36 очков. Подопечные Андрея Талалаева занимают вторую строчку турнирной таблицы Первой лиги, уступая одно очко лидирующему «Динамо» из Махачкалы. «СКА-Хабаровск» набрал 24 очка и поднялся на 12-е место в чемпионате. Подопечные Романа Шаронова сравнялись по количеству очков с «Енисеем», «Торпедо», «Нефтехимиком» и «Шинником».