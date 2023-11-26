Гол Гарначо через себя помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон» в матче АПЛ

Сегодня, 26 ноября, прошёл матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» со счётом 3:0.

В самом начале встречи, на третьей минуте, Алехандро Гарначо с передачи Диогу Дало красивейшим ударом через себя открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Гол аргентинца был очень сильно похож на мяч легенды «красных дьяволов» Уэйна Руни в ворота «Манчестер Сити» в феврале 2011 года на стадионе «Олд Траффорд». Во втором тайме, на 56-й минуте, Маркус Рашфорд реализовал пенальти, удвоив преимущество «красных дьяволов». Вскоре, на 75-й минуте, Антони Марсьяль забил третий гол гостей, сделав счёт разгромным.

После 13 туров АПЛ «Эвертон» имеет в своём в активе четыре балла, занимая 19-е место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 24 очка и расположился на шестой строчке.