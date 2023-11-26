Игрок «Пари НН» Севикян прокомментировал поражение в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Насколько сложно было входить в такую игру? Очень тяжело. Были плохие погодные условия, очень вязкое поле. Думаю, у нас во втором тайме были моменты, но «Ростов» — сильный соперник. Нам было тяжело. Насколько был готов играть? Я был полностью готов физически, поэтому в любой момент готов был помочь команде — с первых минут или со скамейки.

Можно ли назвать моё попадание в штангу ключевым? Думаю, да. Можно ли отметить что‑то позитивное? Думаю, мы не давали сопернику много возможностей для атак. Во втором тайме игра немного раскрылась, сами стали больше атаковать и создавали моменты. Считаю, мы провели неплохой матч, но в атаке могли немного добавить.

У «Пари НН» есть проблема с тем, что всего два очка в гостевых матчах в этом сезоне? Если всего два очка набрано, значит, проблема есть. Пытаемся её решить, в каждом матче настраиваемся на победу. Пока не выходит, но надеемся, что в ближайшем матче прервём эту серию», — сказал Севикян в эфире «Матч ТВ».