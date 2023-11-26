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Опубликовано видео оскорбительного жеста Кордобы в адрес судьи матча «Урал» — «Краснодар»

Опубликовано видео оскорбительного жеста Кордобы в адрес судьи матча «Урал» — «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. Недавно было опубликовано видео грубого жеста Кордобы в адрес арбитра матча; такое поведение игрока и стало причиной получения красной карточки.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, ранее Джон Кордоба после поражения в матче с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. В матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» — ЦСКА (2:1) Александр Соболев показал похожий жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Нападающий за эту выходку получил четыре матча дисквалификации, то же самое теперь грозит и колумбийскому форварду «Краснодара».

Также Кордоба в подтрибунном помещении пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура РПЛ, чтобы разобраться, за что ему показали красную, но Джону не дали это сделать сотрудники «Краснодара».

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