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«Кадис» — «Реал» Мадрид: Родриго оформил дубль

«Кадис» — «Реал» Мадрид: Родриго оформил дубль
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Сегодня, 26 ноября, проходит матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра идёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступает Гильермо Куадра Фернандес. Игра началась в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Родриго протащил мяч по левому флангу, эффектно по диагонали от лицевой сместился к линии штрафной площади, откуда положил мяч в дальнюю девятку.

На 64-й минуте Родриго получил мяч на левом фланге от Федерико Вальверде, по диагонали рванул в центр штрафной площади, где ушёл от защитника и отличным ударом с ходу положил мяч в ворота.

Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
2-й тайм
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 14'     0:2 Родриго – 64'     0:3 Беллингем – 74'    

После 12 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Кадис» располагается на 16-й строчке с десятью очками. «Реал» Мадрид после 13 проведённых игр находится на втором месте с 32 очками. В минувшем сезоне команды встречались дважды. «Сливочные» в обеих играх оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 2:1 и 2:0.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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