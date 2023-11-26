Пресс-служба «Пари НН»: «Ростов» победил благодаря «домашнему» пенальти

Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале клуба прокомментировала поражение в гостевом матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, «Ростов» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу защитника команды Максима Осипенко с пенальти.

«Матч окончен. «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти. 1:0», — говорится в посте «Пари НН».

Напомним, сегодня, 26 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. «Ростов» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

После данного матча «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции. У подопечных Сергея Юрана 21 очко после аналогичного количества встреч.