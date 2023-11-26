«Реал» Мадрид благодаря дублю Родриго разгромил «Кадис» и вышел на первую строчку

Сегодня, 26 ноября, проходил матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра шла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступал Гильермо Куадра Фернандес. Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу мадридцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Родриго протащил мяч по левому флангу, эффектно по диагонали от лицевой сместился к линии штрафной площади, откуда положил мяч в дальнюю девятку.

На 64-й минуте Родриго получил мяч на левом фланге от Федерико Вальверде, по диагонали рванул в центр штрафной площади, где ушёл от защитника и отличным ударом с ходу положил мяч в ворота.

На 74-й минуте Родриго на левом фланге ушёл от защитника, рванул к центру штрафной площади и отыграл налево на Джуда Беллингема, который из её пределов сильным ударом низом отправил мяч в дальний угол.

На данный момент после 14 сыгранных матчей «Реал» Мадрид поднялся на первую строчку и имеет в своём активе 35 очков. «Кадис» находится на 16-й строчке с 10 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.