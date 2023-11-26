Юран — о матче с «Ростовом»: обидно проигрывать, когда один удар в створ ворот — пенальти

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 16-го тура МИР РПЛ с «Рубином» (0:1) заявил, что обидно проигрывать, когда единственный удар в створ ворот — это пенальти.

«Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот — одиннадцатиметровый. Понятно, что проиграли, во втором тайме полностью нас переиграли.

Вопрос к пенальти в том плане, что… Не знаю, такие единоборства можно находить при угловых или доставке мяча в штрафную… Поэтому… Сложно сказать. А в целом, сложно проигрывать игру, когда один удар в створ с пенальти. В целом на ничью наиграли, но на табло 0:1 не в нашу пользу. Остаётся два тура до зимней паузы, нужно настраиваться и готовиться.

На теории я заострял внимание, что в первом круге мы провалили выездные матчи, всего две ничьих, остальные проиграли. Может быть, психология… Нужно будет проанализировать, нужно будет укрепляться. Мы хотели сегодня начать второй круг на хорошей ноте, но пеплом не будем посыпать голову», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».