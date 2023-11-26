Чемпионат Германии по футболу: результаты матчей 12-го тура, турнирная таблица

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В воскресенье, 26 ноября, матчем «Хоффенхайм» — «Майнц» (1:1) завершился 12-й тур немецкой Бундеслиги.

Все результаты матчей 12-го тура Бундеслиги:

«Кёльн» — «Бавария» — 0:1;

«Вердер» — «Байер» — 0:3;

«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» — 2:1;

«Фрайбург» — «Дармштадт 98» — 1:1;

«Унион» — «Аугсбург» — 1:1;

«Боруссия» Д — «Боруссия» М — 4:2;

«Айнтрахт» Ф — «Штутгарт» — 1:2;

«Хайденхайм» — «Бохум» — 0:0;

«Хоффенхайм» — «Майнц» — 1:1.

После 12 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер». Подопечные Хаби Алонсо набрали 34 очка. На втором месте идёт мюнхенская «Бавария» с 32 очками. «Штутгарт» с 27 очками расположился на третьей строчке. Замыкает таблицу чемпионата Германии «Кёльн» с шестью очками.