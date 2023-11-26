Валерий Карпин высказался о решении ФИФА по делу Норманна и «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию клубу за расторжение контракта.

«Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо? Да», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 20 августа Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.