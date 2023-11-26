Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о решении ФИФА по делу Норманна и «Ростова»

Валерий Карпин высказался о решении ФИФА по делу Норманна и «Ростова»
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию клубу за расторжение контракта.

«Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо? Да», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 20 августа Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

Материалы по теме
ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android