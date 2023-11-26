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Беллингем стал первым игроком «Реала», который забил 14 голов в первых 15 матчах

Английский полузащитник «Реала» Мадрид Джуд Беллингем стал первым игроком испанского клуба, который забил 14 голов в первых 15 матчах.

Ранее рекорд принадлежал бывшим игрокам «сливочных» португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Альфредо Ди Стефано, которые забили 13 голов в первых 15 матчах за «Реал» Мадрид.

Беллингем перебрался в стан «сливочных» летом этого года из «Боруссии» Дортмунд, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 103 млн. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за «Реал» Мадрид в 15 матчах во всех турнирах, где отметился 14 мячами и тремя голевыми передачами.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге мадридский клуб является лидером чемпионата с 35 очками.

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