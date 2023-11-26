«Прорыва пока нет». Тренер «Рубина» Рахимов — об игре Безрукова

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 16-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) высказался о полузащитнике Руслане Безрукове. 21-летний футболист был признан лучшим игроком встречи.

«За счёт чего у Безрукова случился прорыв? Голы за счёт рикошетов. Он старается, выполняет требования, у него есть ошибки, он может ещё прибавлять. Он парень объёмный, его признают второй раз лучшим игроком. Мы в раздевалке пошутили, что Кабутов может обидеться и уйти из команды. Мы рады за Руслана, но я ему сказал, что ему нельзя летать и анализировать ошибки. Так что прорыва пока нет», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

После этой победы в активе «Рубина» стало 25 очков. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 19 очками располагается на 10-м месте.