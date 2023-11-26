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Агент Кади: «Краснодар» всё ещё один из главных претендентов на чемпионство

Агент Кади: «Краснодар» всё ещё один из главных претендентов на чемпионство
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Футбольный агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хелсио Роберто Алиск заявил, что южная команда всё ещё претендует на чемпионство в МИР Российской Премьер-Лиге.

«Поражения случаются, но чемпионат продолжается. Ничего не поменялось. «Краснодар» всё ещё один из главных претендентов на чемпионство», – приводит слова Алиска Metaratings.

Напомним, сегодня, 26 ноября, «Краснодар» в матче 16-го тура РПЛ проиграл «Уралу» (1:3). В составе «быков» отличился Джон Кордоба. В составе «Урала» забитые мячи на счету Эммерсона, Андрея Егорычева и Алексея Каштанова.

Напомним, санкт-петербургский клуб набрал 33 очка после 16 проведённых матчей. У краснодарцев на одно очко меньше после аналогичного количества встреч. В следующем туре сине-бело-голубые поедут в гости к московскому «Локомотиву», а «Краснодар» примет у себя дома «Оренбург».

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