Лопырёва: Месси — главный футболист мира, он богом поцелован! Следующий — Мбаппе

Виктория Лопырёва, телеведущая и бывшая девушка форварда «Динамо» Фёдора Смолова, назвала нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси главным футболистом мира, а также спрогнозировала, что форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе станет следующим главным футболистом мира.

«Кто главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира? Месси, конечно, сейчас самый главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован богом!

Знакома с ним лично? С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слёзы были на глазах.

Следующий – Мбаппе. Конечно, это будет звезда следующего чемпионата мира, я уверена. Очень сильный парень. Но я больше радовалась за Месси, потому что он очень ограничен по возрасту.

А Мбаппе ещё будет выигрывать и радовать красивой игрой. И мы будем болеть за него и аплодировать его красивым голам», — сказала Лопырёва в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.