Комличенко: Дзюба и Соболев популярны в интернете, для них не проблема не общаться со СМИ

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об общении журналистов с футболистом «Локомотива» Артёмом Дзюбой и игроком «Спартака» Александром Соболевым.

«Все мы люди, у всех своё настроение и взгляды. Может, Соболев и Дзюба не поладили где‑то с журналистами, всё от настроения зависит. Не надо искать лишнего, все взрослые личности, которые сами решают. Это их выбор. Дзюба и так с Соболевым популярны в интернете, для них не проблема не общаться. Популярности им больше точно не надо», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, в последнее время Дзюба и Соболев до и после матчей отказываются давать какие-либо комментарии спортивным журналистам.

«Ростов» в данный момент находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей.