Экс-игрок «Зенита» Гасилин: очень хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, что очень сильно хочет чемпионства «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут. Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие чёткой, выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», — приводит слова Гасилина RT.

Напомним, по итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками.