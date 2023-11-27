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Экс-игрок «Зенита» Гасилин: очень хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом РПЛ в этом сезоне

Экс-игрок «Зенита» Гасилин: очень хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом РПЛ в этом сезоне
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, что очень сильно хочет чемпионства «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут. Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие чёткой, выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», — приводит слова Гасилина RT.

Напомним, по итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками.

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