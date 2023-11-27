Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью назвал главный недостаток Сердара Азмуна

Жозе Моуринью назвал главный недостаток Сердара Азмуна
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о Сердаре Азмуне после матча 13-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Мы немного разбалансировались с Азмуном и Дибалой. Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в его защитных способностях, чтобы быть настоящим игроком Моуринью. Дибала тоже не такой дисциплинированный в обороне, так что с одним таким можно обойтись, но не с двумя», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Азмун в этом матче вышел на поле 63-й минуте. Азмун выступает за «Рому» с 2023 года на правах аренды. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне Азмун принял участие в восьми матчах в Серии А и забил один гол.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android