Жозе Моуринью назвал главный недостаток Сердара Азмуна

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о Сердаре Азмуне после матча 13-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Мы немного разбалансировались с Азмуном и Дибалой. Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в его защитных способностях, чтобы быть настоящим игроком Моуринью. Дибала тоже не такой дисциплинированный в обороне, так что с одним таким можно обойтись, но не с двумя», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Азмун в этом матче вышел на поле 63-й минуте. Азмун выступает за «Рому» с 2023 года на правах аренды. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне Азмун принял участие в восьми матчах в Серии А и забил один гол.