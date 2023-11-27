Тен Хаг отреагировал на сравнения Гарначо с Роналду и Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал сравнения полузащитника команды Алехандро Гарначо с экс-нападающими «красных дьяволов» Криштиану Роналду и Уэйном Руни.

«Не надо, это неправильно. У каждого из них своё лицо, но Гарначо предстоит проделать долгий путь, чтобы прийти к такому. Он должен очень усердно работать. Надо проявлять себя постоянно – пока он этого не делает.

Но у него точно огромный потенциал, мы не впервые увидели это. Мы часто видели проблески, однако для того, чтобы быть как Руни или Роналду, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год», – приводит слова тен Хага FourFourTwo.

Напомним, 26 ноября прошёл матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» со счётом 3:0.