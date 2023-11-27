«Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в чемпионате Англии после матча 13-го тура с «Эвертоном», сообщает Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» со счётом 3:0. После этой победы «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в АПЛ, который провёл 500 сухих матчей в лиге.

На втором месте по этому показателю находится «Челси» (476). Третье место занимает «Ливерпуль» (460).

После 13 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка. Победная серия команды в АПЛ составляет три матча.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 2 декабря, начало – 23:00 мск.

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