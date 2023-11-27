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«Челси» определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

«Челси» определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно
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«Челси» намерен подписать нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как утверждает The Telegraph, футболист является главной трансферной целью лондонского клуба на зиму. Ожидается, что Осимхен будет не против того, чтобы присоединиться к «Челси». Помешать сделке может высокая стоимость игрока — свыше £ 100 млн.

Виктор Осимхен перешёл в «Наполи» осенью 2020 года. В этом сезоне Осимхен принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн.

По итогам 13 туров английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» заработал 16 очков и расположился на десятой строчке турнирной таблицы. В следующем матче подопечные Маурисио Почеттино встретятся с «Брайтоном».

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