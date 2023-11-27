«Челси» определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

«Челси» намерен подписать нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как утверждает The Telegraph, футболист является главной трансферной целью лондонского клуба на зиму. Ожидается, что Осимхен будет не против того, чтобы присоединиться к «Челси». Помешать сделке может высокая стоимость игрока — свыше £ 100 млн.

Виктор Осимхен перешёл в «Наполи» осенью 2020 года. В этом сезоне Осимхен принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн.

По итогам 13 туров английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» заработал 16 очков и расположился на десятой строчке турнирной таблицы. В следующем матче подопечные Маурисио Почеттино встретятся с «Брайтоном».