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Серхио Рамос установил новый рекорд Ла Лиги по красным карточкам

Серхио Рамос установил новый рекорд Ла Лиги по красным карточкам
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос был удалён с поля в концовке матча чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (1:2).

Как сообщает ITASportPress, футболист получил 21-ю красную карточку за всё время выступлений в Ла Лиге и улучшил свой рекорд по удалениям в турнире.

Этим летом защитник Серхио Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. Напомним, 37-летний футболист находился в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» в июне этого года. В сезоне-2022/2023 испанский игрок провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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