Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победы команды в матче 16-го тура чемпионата России с «Пари НН» (1:0).

«Как объяснить два разных тайма со стороны «Ростова»? Второй тайм до гола не отличался. Не знаю, на какой минуте мы забили, но до гола игра «Ростова» не отличалась. В чём разница? Я не очень понимаю. Ждали улучшения, чтобы больше бить по воротам. Всё хотели улучшить позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника улучшать смысла нет — будет только хуже. Сделали корректировки в перерыве, команда стала действовать агрессивнее в атаке. Насколько дождь и тяжёлое поле мешали «Ростову»? Не знаю, но не могу сказать, что оно нам помогало, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Пари НН», в свою очередь, занимает девятое место, набрав 21 очко.