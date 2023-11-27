Руслан Малиновский прокомментировал гол в ворота «Фрозиноне»

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал поражение в матче с «Фрозиноне» (1:2), в котором он забил гол.

«У нас был шанс выиграть этот матч, но всё изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создавали много моментов и хорошо прессинговали, но это футбол.

Надо проанализировать совершённые ошибки и двигаться вперёд. Сейчас много матчей, пауз на игры сборных нет. Важно, чтобы у всех было всё хорошо. Команда есть, она сильная. Мы должны двигаться вперёд, в том числе для болельщиков.

Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше. Обидно, потому что все выложились по полной», — цитирует Малиновского Tuttomercatoweb.

Ранее Малиновский выступал за «Аталанту», «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.