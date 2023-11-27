Унаи Эмери — о победе над «Тоттенхэмом»: я очень счастлив и благодарен всем

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
«Я очень счастлив. Я очень благодарен всем — болельщикам, клубу, работникам, игрокам, тренерскому штабу. Мы были сосредоточены в этом матче, стараясь быть очень последовательными на протяжении 90 минут, пытаясь сохранить наш менталитет, который мы пытались создать. И нам это удалось.
Один матч, очень тяжёлый, мы могли проиграть, сыграть вничью или выиграть, но всегда придерживались нашего плана на игру и старались быть сосредоточенными на всех деталях, с которыми нам приходилось сталкиваться на поле. И игроки справились отлично», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».
После 13 туров «Астон Вилла» занимает четвёртое место в АПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (30 очков).
- 27 ноября 2023
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