Артём Довбик: в «Жироне» есть нутрициолог. Это немного непривычно

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик поделился впечатлениями от пребывания в Испании и рассказал, что его удивило в клубе.

«Мне нравится, да. Где-то первые недели было тяжело, потому что было очень жарко. На тренировках ты умирал, можно сказать. Адаптация к климату проходила нелегко.

А так все футболисты очень техничны, так легко не теряют мяч. У тебя в каждом матче есть моменты, плюс команда играет хорошо. В принципе, мне всё нравится, я наслаждаюсь игрой в «Жироне» сейчас и в чемпионате. Ну, в принципе, весь уровень намного выше, чем на Украине, где я был, в «Днепре-1». Каждую неделю подолог следит. Нутрициолог есть – ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят.

Как-то непривычно было, потому что ты, например, не хочешь этого, а он тебе сам собрал какой-то набор продуктов, даёт, и тебе просто нужно съесть. Но потом я так смотрю, что кто постарше – они говорят конкретно, что они хотят. Бывает, что молодые, кому 17-18 лет, приходили – и я смотрю, что у них нет такого выбора. Они приходят – и их перед фактом ставят. Это было немного непривычно. А так, в принципе, всё на высоком уровне. Очень много физиотерапевтов, массажистов. Уровень немного другой», – цитирует Довбика Sportarena.com.