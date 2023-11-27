Довбик: Мичел футболиста в себе ещё не убил. На тренировках и на игре он очень неспокойный

Нападающий «Жироны» Артём Довбик поделился мыслями о главном тренере команды Мичеле Мигеле.

«В прессе он спокойный, а на тренировках, на игре – очень неспокойный. Он может взять какую-то флягу, бросить её на поле. В футбольном плане он неспокойный такой тренер. Он играет с нами в квадраты – тоже быстро заводится. Футболиста в себе он вроде бы ещё не убил.

Все мы понимаем, что сейчас только 13-й тур, поэтому не хотим ловить каких-то звёзд с неба. Мы идём от игры к игре, и каждое слово в прессе могут так развернуть. Поэтому все так-то спокойно отвечают на вопросы по чемпионству или ещё каким-то достижениям. У команды есть амбиции, она хочет быть в еврокубках, и мы двигаемся с каждой игрой к своей цели.

Помню, когда я пришёл, он мне показал моменты моей игры ещё в «Днепре-1», что он хочет, чтобы я выполнял в «Жироне». Он показывает, что мне нужно делать на футбольном поле, чтобы было легче и команде, и мне самому.

Самое главное для нападающего – забивать голы. Это даёт уверенность в футбольном плане. Когда нападающий уверен, что он может забить в каждом матче – это команде передаётся, команда это чувствует и играет на тебя. И тебе легче и команде. Поэтому это в комплексе приносит результат», – цитирует Довбика Sportarena.com.