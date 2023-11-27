Форвард «Жироны» Довбик высказался об игре с Виктором Цыганковым

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик рассказал о взаимодействии на футбольном поле со своим соотечественником Виктором Цыганковым.

«С Виктором у нас вообще какая-то коммуникация. В принципе, мне нравится, как он играет – такой «игровичок» в футбольном плане. С ним очень приятно играть на футбольном поле, потому что он играет, как говорится, по-футбольному. Он постоянно тебя ищет, на тебя отдаёт. Я его понимаю, что ему нужно сделать – и мы друг друга дополняем. Я больше в роли столба играю для него – ему легче.

А для меня удобно, что он может на себя стащить пару игроков, и уже потом, если я ему могу подыграть – я ему подыграю. Если вижу, что не могу – уже сам где-то в каких-то моментах беру на себя игру. Поэтому мы друг друга так дополняем в этом плане и с ним очень удобно играть.

Он работает над собой. После каждой тренировки дополнительно занимается в спортзале. Видно, что он прибавил в массе и в целом сильнее стал на футбольном поле. Это ему где-то помогает, потому что раньше он был более таким техничным игроком, но где-то не хватало физических качеств. Сейчас он очень добавил в этом компоненте, и поэтому ему легче на футбольном поле», – цитирует Довбика Sportarena.com.