Звёздный армреслер Александр Schoolboy Безъязыков уничтожил в Корее местного чемпиона

11 ноября в городе Пусан (Южная Корея) состоялся армфайт между российским спортсменом Александром Schoolboy Безъязыковым и чемпионом Кореи по армреслингу Хёнмином Джи.

По итогам встречи Безъязыков обыграл соперника со счётом 6:0.

23-летний армреслер является абсолютным чемпионом «Malaysia open 2019», чемпионом категории 100 кг (среди взрослых) «Korea international open 2019», чемпионом США по версии PAF в 100 кг, абсолютным чемпионом открытого коммерческого турнира в Китае среди юниоров до 22 лет, а также на этом же турнире занял третье место среди мужчин до 105 кг.

Сейчас Безъязыков считается одним из лучших молодых армреслеров мира и занимает второе место в Объединённом рейтинге профессионального армреслинга в тяжёлой весовой категории.