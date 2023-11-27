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Уникальный рекорд «Манчестер Юнайтед», «Эдмонтон» разгромил «Анахайм». Главное к утру

Уникальный рекорд «Манчестер Юнайтед», «Эдмонтон» разгромил «Анахайм». Главное к утру
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счётом 3:0, тем самым став первым клубом в АПЛ, который провёл 500 сухих матчей, «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 8:2, «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) в 16-м туре РПЛ и опустился на второе место в таблице. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд в АПЛ.

2. Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» уверенно обыграть «Анахайм».

3. «Краснодар» уступил «Уралу» и не сумел вернуться на первую строчку РПЛ.

4. Беллингем стал первым игроком «Реала», который забил 14 голов в первых 15 матчах.

5. «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и упустил шанс выйти на первое место в Серии А.

6. Макдэвид обошёл Малкина по числу игр с 5+ очками, став лучшим в лиге по этому показателю.

7. «Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» и обошла лондонцев в турнирной таблице АПЛ.

8. Полиция начала проверку по факту драки фанатов «Спартака» и «Балтики» во время матча.

9. «Локомотив» оспорит в ЭСК РФС три момента матча с «Крыльями Советов» в РПЛ.

10. Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска и вышло на 1-е место в таблице Запада.

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